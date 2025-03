La Roma vola dopo il cambio allenatore: media da scudetto

A un certo punto, in casa Roma, sarà inevitabile una riflessione sul futuro della panchina. La necessità di un nuovo allenatore è davvero così impellente? Claudio Ranieri è tornato a Trigoria con un obiettivo chiaro: fare da traghettatore per qualche mese, per poi assumere il ruolo di direttore tecnico dalla prossima estate. Nel frattempo, sta già lavorando per individuare il prossimo tecnico giallorosso. Ma, visti i risultati recenti, è lecito chiederselo: questa Roma ha davvero bisogno di un altro allenatore?Ranieri è subentrato ufficialmente alla 13ª giornata, esordendo con un crash test al Maradona contro il Napoli: sconfitta. È arrivata un’altra battuta d’arresto contro l’Atalanta, poi il 4-1 rifilato al Lecce sembrava il segnale della ripartenza. Ma è seguito un altro stop con il Como, il punto più basso. L’inizio è stato complicato, serviva tempo per risollevare una squadra allo sbando, schiacciata dal caos societario e da una piazza infuriata. Poi, però, Ranieri ha suonato la sveglia. Dilly ding, dilly dong. E qualcosa è cambiato, soprattutto nella testa dei giocatori.

Da allora, la Roma non perde in campionato dal 15 dicembre: undici partite, otto vittorie e tre pareggi. In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione, ma in Europa League ha superato il Porto ai play-off, battendo una delle favorite. Ranieri ha riportato gli uomini chiave al centro del progetto, ha ridato fiducia a Paulo Dybala e valorizzato giovani talenti come Tommaso Baldanzi e Matias Soulé. Insomma, il suo lavoro sta dando i frutti. A questo punto, la domanda resta aperta: serve davvero cambiare?