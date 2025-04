La Roma vince e avvicina la Juventus

Getty Images

La Roma batte l’Hellas Verona 1-0 nella 33ª giornata di Serie A e conquista tre punti fondamentali nella corsa a un posto in Europa. A decidere la sfida è il gol di Eldor Shomurodov dopo appena cinque minuti di gioco. Il centravanti approfitta di una disattenzione difensiva del Verona dopo un pallone liftato da Soulé, che beffa Valentini e il portiere Montipò in uscita. Coppola e Ghilardi non si intendono nel rinviare, e Shomurodov ne approfitta in scivolata per insaccare il vantaggio romanista.La partita resta viva e combattuta per tutti i novanta minuti, con occasioni da entrambe le parti. Soulé sfiora il raddoppio al 15’ con una potente conclusione dalla distanza che Montipò devia in angolo. Il Verona risponde con Mosquera, protagonista di diverse azioni pericolose: al 52’ arriva vicino al pareggio con un tiro deviato che termina fuori di poco. Svilar si mostra attento anche su un tentativo centrale di Bernede.

Nella ripresa la Roma gestisce il risultato e sfiora il raddoppio al 73’ con Dovbyk, che si gira in area e calcia di mancino sfiorando il palo. Al 75’ l’ultimo brivido lo regala Bradaric con un cross velenoso che attraversa l’area senza trovare deviazioni.Con questa vittoria, la Roma resta pienamente in corsa per un posto nelle coppe europee e si porta temporaneamente a - 2 dalla Juventus che giocherà lunedì. Il Verona, pur lottando con orgoglio e determinazione, non riesce a trovare il gol e rimane invischiato nella lotta salvezza.