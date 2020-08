1









La Roma ha due obiettivi chiari. Il nuovo proprietario Friedkin vorrebbe presentarsi ai tifosi con il botto ed ecco perché sonda il terreno per un doppio colpo: Maurizio Sarri e Fabio Paratici. Il primo è appena stato esonerato dalla Juventus, il secondo è stato messo sulla graticola per qualche errore nella costruzione della squadra Campione d'Italia, ma per ora è confermato in bianconero. Lo riporta il Corriere della Sera.