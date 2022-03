La Juventus ha messo gli occhi sul giocatore della Roma Nicolò Zaniolo per la sessione di mercato estiva in sostituzione di Paulo Dybala. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe stilato una lista dei giocatori incedibili in cui ci sarebbero: Rui Patricio, Smalling, Spinazzola, Oliveira, Mikhtaryan, Pellegrini e Abraham. Spicca l'assenza del giocatore classe 1999 che quindi è cedibile dalla società giallorossa. La Juventus resta alla finestra.