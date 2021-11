Lariscatta gli ultimi risultati non positivi in Europa e si qualifica: da decidere all'ultima giornata se i giallorossi ce la faranno come primi del girone, risultato che li manderebbe direttamente agli ottavi senza passare dai sedicesimi contro una terza retrocessa dall'Europa League. Contro lo Zorya finisce 4-0: segnano Carles Perez (15'), Zaniolo (33'), Abraham (46', 75').HJK-Alashkert FC 1-0 (48' Tanaka)Maccabi Tel Aviv-LASK 0-1 (89' Horvath)Flora Tallinn-Partizan Belgrado 1-0 (44' Miller)Anorthosis-Gent 1-0 (27' Christodoulopoulos)Bodo/Glimt-CSKA Sofia 2-0 ( 25 Brundstad Set, 85' Botheim)Roma-Zorya 4-0 (15' Perez, 33' Zaniolo, 46', 75' Abraham)Jablonec-AZ Alkmaar 1-1 (7' Kratochvil, 44' Evjen)Randers FC-CFR Cluj 2-1 (68' Kamara, 72' Ioan Deac, 76' Piesinger)Maccabi Haifa-Union Berlino 0-1 (66' Ryerson)Slavia Praga-Feyenoord 2-2 (12' Olayinka, 31' e 93' Dessers (F), 66' Kuchta)Lincoln Red Imps FC-FC Kobenhavn 0-4 (5' Johannesson, 7' Lerager, 63' Boving, 73' Hojlund)Slovan Bratislava-PAOK Thessaloniki 0-0Mura-Tottenham 2-1 (11' Horvat, 72' Kane (T), 95' Marosa)Rennes-Vitesse 3-3 (9', 39' e 69' Laborde, 43' Hulsman (V), 75' Buitink, 90' Openda)Kairat Almaty-Basel 2-3 (23' Vagner Love, 45' Arthur, 56' Hovhannisyan, 69' Zhergova, 73' Kasami)Qarabag FK-Omonia Nicosia 2-2 (43' rig. Duris, 49' aut. Psaltis (Q), 88' Andrade, 90' Gomez (Q))