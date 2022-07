Mentre si dice che nelle prossime ore potrebbe presentare la prima vera offerta per Paulo, lavede cambiare gli scenari anche per quanto riguarda Nicolò. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a dieci giorni dal raduno giallorosso la cessione del fantasista classe 1999 si è fatta più difficile, tanto che si sta già iniziando a lavorare al rinnovo di contratto con un ingaggio aumentato da 2.5 a 4 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano, del resto, le condizioni proposte dallaper acquistarlo sono state giudicate inaccettabili dai, che però sono anche consapevoli della difficoltà di cederlo per 50 milioni cash, senza contropartite.Una situazione, questa, di cui è conscio anche lo stesso Nicolò, che nel frattempo si è sbloccato dal punto di vista mentale togliendosi dalla testa l'idea di dover andar via a tutti i costi. In questo senso gli sono servite molto le chiacchierate con Josèe il capitano Lorenzo, che gli ha fatto anche una rivelazione: deve stare sereno perché, se arriverà Dybala, il tecnico portoghese li farà giocare tutti insieme, loro due e Tammy, magari con il ritorno al 4-2-3-1, in un attacco dal potenziale esplosivo spaventoso. E l'arrivo della Joya, a questo punto, sembra più probabile: per lui si parla di un quadriennale con parte fissa di circa 5 milioni con bonus legati alle presenze, che possono far lievitare il totale a poco più di 6.