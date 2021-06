Entrata ed uscita. La Juventus rimane attiva su tutti i fronti, per quel che riguarda il calciomercato. D'altronde, senza liberare spazio in rosa e nel budget impiegato per gli ingaggi, è difficile che la società bianconera possa pigiare l'acceleratore nelle trattative imbastite per i calciatori. Tra i giocatori individuati come sacrificabili dalla dirigenza, compare il nome di Merih Demiral. Il centrale turco ha collezionato un basso minutaggio nella passata stagione e, per questo, aveva già fatto trasparire il proprio disappunto. L'Europeo fallimentare, non ha fatto altro che rafforzare la sua posizione di partente.

ROMA - A farsi avanti, per Merih Demiral, è stata la Roma. La società giallorossa ha comunicato alla Juventus di aver tutta l'intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per il difensore. I bianconeri, però, non sono disposti a fare sconti. La richiesta è di circa 40 milioni, cash, nessuna possibilità di inserire contropartite. Una cifra alta, che avrebbe momentaneamente raffreddato l'entusiasmo della Roma. D'altronde, in casa Juve sono convinti di avere un asset di valore, fondamentale in chiave plusvalenza. Se non dovessero essere i giallorossi, i dirigenti sia aspettano che altri club, magari esteri, possano soddisfare le richieste.