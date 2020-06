La Juventus ha la strada un po' più libera per Pedro del Chelsea. Secondo Sky Sport, la Roma si starebbe tirando indietro per l'attaccante spagnolo che a fine luglio compirà 33 anni: l'età e la richiesta d'ingaggio - 3 milioni netti, 6 lordi - allontanano il giocatore dalla Roma perché non in linea con la politica giallorossa. La Juve, invece, potrebbe fare un tentativo per prenderlo a parametro zero: tra Pedro e Sarri c'è un rapporto di rispetto e stima dopo aver lavorato insieme l'anno scorso.