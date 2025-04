La Roma può andare in Champions? Ranieri: 'Solo se le altre sbragano. Non è possibile'

La Roma può andare in Champions? Le parole di Ranieri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona,ha parlato anche della possibilità che la squadra giallorossa si qualifichi in, obiettivo fondamentale anche dellache in questo turno di campionato affronterà il Parma (lunedì alle 20.45). Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.- "I ragazzi hanno fatto qualcosa di prodigioso, hanno fatto qualcosa di meraviglioso. La squadra sta bene fisicamente ma lo stato di forma non è ottimale. Prima giocavamo con leggerezza, ora non lo stiamo facendo ed è merito degli avversari. Ma noi stiamo facendo il massimo in questo momento delicatissimo. Cambiare? Sì, ma serve il bilancino del farmacista".

- "Lei scommetterebbe un euro? Lo vuole perdere. Se noi raggiungiamo la Champions è perché le altre 'sbragano'. Non è possibile. Abbiamo fatto una ripresa incredibile, teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando. Chiedo ai tifosi l'aiuto. Tutto quello che riusciremo a fare sarà anche grazie ai tifosi che devono capire la situazione che viviamo".- "Meritano il massimo. Quello che la proprietà vuole raggiungere: una squadra sempre tra le prime 4 e che lotti per il campionato. Ci vuole pazienza, grande lavoro, un mercato più libero e vedere che tipo di pesce abbiamo preso".