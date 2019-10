Tra i profili ai quali avevano pensato i dirigenti della Juventus per la fascia destra in estate, c'era anche quello di Elsaiddel. Il terzino albanese era chiuso dae dall'arrivo die sembrava potesse partire. Alla fine è rimasto a disposizione di, ma a gennaio potrebbe essere ceduto anche perché finora ha giocato appena 54' da inizio stagione. Il giocatore è entrato nel mirino della- altro club che l'aveva seguito in estate - che, secondo il Corriere dello Sport, sta pensando a lui per sostituireinfortunato. L'agente del giocatore ha aperto alla cessione, ma tra i due club c'è ancora distanza.