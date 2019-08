Secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, Roma e Juventus continuano il dialogo su Rugani e già dalla prossima settimana potrebbero esserci sviluppi interessanti. Sarebbe infatti in previsione un incontro tra le due società, appuntamento determinante per i giallorossi per riformulare un'offerta per il centrale ex Empoli. Da Torino, si aspettano una richiesta di prestito con diritto di riscatto.