La Roma non molla Daniele Rugani. Oggi è in programma un nuovo incontro tra l'agente del calciatore e la società giallorossa ma l'accordo tra le due parti è l'ultimo problema di questa trattativa che non si sta sbloccando per problemi tra le due società. Resta ancora un'importante divergenza di valutazione tra Roma e bianconeri che chiedono 20 milioni più i giovani Celar e Riccardi. La Roma vuole abbassare sensibilmente l'esborso cash anche perché la prima scelta di Fonseca resta Lovren, centrale del Liverpool.