Non è un mistero, alla Roma piace e non poco Fabio Paratici. La posizione di ds è tuttora vacante, lasciata libera dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. Il nuovo proprietario Dan Friedkin dovrà risolvere anche questo problema, e nella Capitale giallorossa sognano il responsabile dell’area tecnica della Juventus. Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, la nomina del ds avverrà a fine mercato, in modo tale da poter tesserare un dirigente al momento con un altro club. Sono stati fatti tanti nomi in orbita Roma, ma le speranze resta ancora aggrappate a Paratici, blindato però dai bianconeri.