Secondo quanto riporta Sportitalia, la Roma non allenta la presa per Higuain. La concorrenza non manca, per i giallorossi, con il West Ham che insidia il Pipa da due giorni. La Juventus ha fissato il prezzo, 40 milioni anche con la formula del prestito più obbligo, mentre, come riporta Sky Sport, il giocatore avrebbe rifiutato tutte le offerte avanzategli. L'attesa per capire le sorti del centravanti argentino, prosegue ad oltranza.