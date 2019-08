Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma sta pensando di blindare Edin Dzeko ed impedirne il passaggio all'Inter. Il blocco sarebbe causa di uno scambio, quello proposto ai nerazzurri per Icardi, che non convince appieno i giallorossi: le esitazioni del centravanti, che aspetta la Juventus, non sono viste di buon grado a Roma che, a fronte di un'operazione anche conveniente, non vorrebbero privarsi di Dzeko senza un Icardi convinto. Così, la Juventus aspetta, sebbene le vaghe parole di Paratici a Villar Perosa.