La Roma si sta rassegnando all'idea di cedere Nicolò Zaniolo nel corso del mercato estivo. Il centrocampista azzurro ha già spiegato di preferire la Juventus al Tottenham, nonostante gli Spurs abbiano formulato un'offerta allettante per i giallorossi. La Roma, dal canto suo, si starebbe già tutelando di fronte alla partenza della rivelazione dell'ultima stagione: il nome caldo per il reparto mediano è Jordan Veretout della Fiorentina. I capitolini stanno forzando per concludere la trattativa. Qualora l'affare dovesse andare in porto si agevolerebbe ulteriormente l'addio di Zaniolo.