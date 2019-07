La Roma insiste per Gonzalo Higuain che con l'arrivo di Romelu Lukaku avrebbe ancora meno spazio alla Juventus. L'attaccante argentino vuole restare alla Juve in ogni modo ma i giallorossi continuano ad insistere. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, questa settimana il ds Petrachi incontrerà il fratello-manager dell'attaccante argentino per convincerlo della bontà dell'offerta del club capitolino che non si è ancora arreso. Higuain resta la priorità assoluta dell'attacco della Roma. Resta "solo" da convincere il calciatore.