Il futuro di Paulo Dybala è ancora del tutto incerto e l'unica garanzia al momento, è che non sarà più all'ombra della Mole. Da quando è stata annunciata la rottura con il club bianconero infatti, l'argentino ha iniziato a guardarsi attorno, trovando in lui tantissimi estimatori. Prima di tutte si è mossa l'Inter, seguita in un secondo momento dalla Roma di Josè Mourinho che, dopo la conquista della Conference League è tornata alla carica. Stando a quanto riportato anche dal Corriere dello Sport infatti, i giallorossi avrebbero pronta una prima offerta da 5 milioni più 2 di bonus, con l'ormai ex 10 bianconero che intanto temporeggia e attende la contromossa dell'Inter.