Manca ancora l'ufficialità, ma ormai Pauloè un giocatore della. L'attaccante argentino ha lasciato lada svincolato dopo sette anni, finendo per accettare, dopo un lungo tormentone estivo, la corte dei giallorossi di Josè, che intanto sono alle prese anche con un'altra questione che sta scaldando non poco questa sessione di mercato estivo, quella riguardante il futuro di Nicolò. Il fantasista classe 1999, infatti, potrebbe compiere il percorso inverso rispetto alla Joya, unendosi al club bianconero che, dopo averlo seguito per anni fin dai tempi di Fabioe del suo famoso "pizzino", in queste settimane è sembrato più vicino che mai a chiudere l'affare, accontentando così anche lo stesso giocatore che, da parte sua, non ha mai nascosto il suo desiderio di unirsi in matrimonio alla Vecchia Signora.E proprio l'arrivo nella capitale di Dybala può giocare un ruolo importante nello spingere Zaniolo a Torino. La proposta della Juve aiè nota, tocca i: la Roma vorrebbe ancora una decina di milioni in più ma non può temporeggiare troppo, anche perché di rinnovo al momento non se ne parla, nonostante il sogno dei tifosi di vedere in azione un reparto offensivo stellare con il classe 1993, l'azzurro e. Secondo Tuttosport, inoltre, di fronte a un acquisto importante come quello dell'attaccante argentino, ora la dirigenza giallorossa potrebbe ammorbidire la propria posizione e abbassare le richieste per colmare, almeno in parte, la distanza con i bianconeri. Che ora, forti anche dell'incasso per la cessione di Matthijs, potrebbero davvero affondare il colpo.