Il modello Juventus sta dando l’esempio, e può essere replicato anche da altri club. La promozione di Pirlo ha fatto fantasticare società come la Roma, dove la panchina di Paulo Fonseca non è più al sicuro dopo la brutta eliminazione dall’Europa League. Come riporta Il Messaggero, affascina molto l’idea di vedere Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa e Francesco Totti responsabile dell’area tecnica. L’ex centrocampista deve ancora conseguire il patentino a Coverciano, poi sarà libero di accordarsi con qualsiasi club. E a Roma ci pensando, imitando la mossa della Juve con Pirlo, perché già da calciatore, De Rossi era ritenuto l’allenatore in campo.