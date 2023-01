Si è concluso da poco il big match di San Siro tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di un Josè Mourinho assente per squalifica, ma che ha comunque lasciato il segno nella notte di Milano. A dire il vero, fino ad una decina di minuti dal triplice fischio nessuno avrebbe ipotizzato ad un risultato del genere, sia perchè i rossoneri erano forti del doppio vantaggio, ma soprattutto perchè i giallorossi fino a quel momento erano stati pressochè assenti. La prima frazione di gara si conclude infatti con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa, che su calcio d'angolo trovano la rete di Kalulu. Ci si aspetta una reazione della squadra capitolina, invece sarà ancora il Milan a far tremare il Meazza, questa volta grazie al gol del neo entrato Pobega. Gara che sembra essere messa in cassaforte, sembra, appunto, perchè prima Ibanez all'87°, poi Abrham al 93°, regalano un insperato pareggio grazie a due colpi di testa, arrivati entrambi su calcio piazzato.- Questo si rivela un perfetto assist per le antagoniste, con Napoli e Juve che ringraziano maggiormente, soprattutto in virtù del big match di venerdi sera. I bianconeri infatti confermano il secondo posto e ora sperano di ridurre il gap dai partenopei a sole 4 lunghezze, nel tentativo di riaprire definitivamente la corsa al titolo.