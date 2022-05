Tra i vari obiettivi di mercato, la Juve continua a tenere viva la pista che porta al talento della Roma Nicolò Zaniolo. Il giallorosso sarebbe stato infatti valutato come possibile erede di Paulo Dybala, ma ci sarebbero ancora dei tasselli che andrebbero sistemati per convincere pienamente Madama, come quello legato alla sua condizione fisica. In queste ore però, si sarebbe aggiunto anche un altro ostacolo, perchè stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe provando a convincere l'ex Inter con un rinnovo di contratto e nelle prossime settimane qualcosa potrebbe smuoversi.