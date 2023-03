Domenica sera la Juve farà visita alla Roma, dove in palio ci saranno 3 punti fondamentali in ottica quarto posto. Bianconeri che vorranno anche continuare ad aggiornare il dato positivo sulle vittorie ottenute contro i giallorossi. Con 85 sconfitte, infatti, la Roma è la squadra che è stata battuta più volte in Serie A dalla Juventus.