Nicolò Zaniolo e un futuro rebus, in rincorsa a tappe quasi forzate. Il suo rinnovo di contratto (ora in scadenza nel 2024) è diventato un appuntamento con tanti rinvii, oggi il club giallorosso in ogni caso lo valuta almeno 60 milioni di euro e questo ha sicuramente intimidito la Juventus, la pretendente più autorevole all’orizzonte, come scrive la Gazzetta. Non è da escludere che le prossime settimane portino a nuovi, clamorosi, cambi di scena.