Roma a -4 dalla Juventus, il calendario a confronto

Il calendario della Juve

Juventus-Fiorentina

Torino-Juventus

Cagliari-Juventus

Juventus-Milan

Roma-Juventus

Juventus-Salernitana

Bologna-Juventus

Juventus-Monza

Il calendario della Roma

Udinese-Roma

Roma-Bologna

Napoli-Roma

Roma-Juventus

Atalanta-Roma

Roma-Genoa

Empoli-Roma

La Roma si aggiudica il derby contro la Lazio grazie al gol di Mancini su colpo di testa dagli sviluppi di calcio d'angolo. Finisce 1-0 per la squadra di Daniele De Rossi che così si porta sempre più vicino alla Juventus in attesa che i bianconeri affrontino la Fiorentina (domani sera all'Allianz Stadium). I giallorossi ora sono a soli 4 punti dalla squadra di Allegri con ancora lo scontro diretto da giocare allo stadio Olimpico. Roma e Juventus infatti si affronteranno nella 35esima giornata di Serie A.La Juventus è consapevole di non poter sbagliare contro la Fiorentina per mantenere un certo vantaggio sul quinto posto, occupato dalla Roma. Questo il calendario delle due squadre.