La Roma ha bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio, e la Juventus prova ad approfittarne: i giocatori sui quali hanno messo gli occhi i i bianconeri sono Nicolò Zaniolo, pupillo di Paratici, Lorenzo Pellegrini, per il quale era stato già fatto un tentativo ai tempi del Sassuolo, e Cengiz Under che, secondo La Gazzetta dello Sport, dalle parti di Trigoria è valutato circa 30 milioni di euro. Se dovesse partire uno tra Bernardeschi e Douglas Costa l'esterno turco piace alla dirigenza: la Roma deve vendere, la Juve è alla finestra.