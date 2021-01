Sembrava essere tutto fatto ma la trattativa, in questo momento, è in una fase di stallo. E nello stallo si è inserita la Roma. La società giallorossa ha alzato di un milione l'offerta per portare Reynolds a Trigoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, a rimanere in vantaggio è la coppia Juventus-Benevento che continuano a lavorare per portare il prima possibile l'esterno statunitense in Italia. In ogni caso, la Roma non ha intenzione di mollare la presa e proverà ancora a strappare il gioiellino dell'FC Dallas alla Juventus.