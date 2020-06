Sfida tutta italiana per Pedro. La Juventus se la dovrà vedere con la Roma per provare a prendere l'attaccante spagnolo in scadenza di contratto con il Chelsea. Secondo Il Tempo i giallorossi sono convinti di avere il giocatore in pugno grazie al lavoro degli intermediari, l'operazione non è stata ancora chiusa perché prima devono liberare un posto: l'addio più probabile, ad oggi, sembra essere quello di Justin Kluivert. La Juve però non molla, Sarri conosce bene Pedro per averlo allenato a Londra, tra i due c'è un rapporto di rispetto e stima reciproca.