. La Juventus si muove a tre giorni dalla chiusura del mercato e tanto ruota intorno alla figura dell’agente Alessandro Lucci, procuratore di ben quattro calciatori bianconeri che potrebbero lasciare la Continassa nelle prossime ore. Da Marko Pjaca, che può accettare l'offerta triennale arrivata dal Rijeka per tornare a giocare in patria, a Bonucci, Kostic e Kean. Tutti cedibili, anche se per l'attaccante azzurro la via della permanenza alla Continassa sembra la più probabile, a meno di importanti offerte dell’ultimo minuto, anche perché sono arrivate soltanto richieste di prestito con riscatto - che non hanno attirato l'interesse - sia dalla Premier che da Milan e Siviglia.Come raccontato, invece, sia Bonucci che Kostic possono partite. Il difensore è fuori dal progetto dall'inizio della preparazione e sta aspettando la soluzione giusta per il suo futuro, con Union Berlino e Lazio in pole - resta la sua destinazione preferita e a Lotito piace - ma una nuova idea da valutare... la Roma. Come scrive Tuttosport, in mattinata, infatti, ci sarebbe stata una call tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del numero 19, che è stata catalogata come sondaggio esplorativo. Lo stesso che la Roma avrebbe fatto anche per Filip Kostic, che piace molto a Mourinho. Difficile che la Juve possa però aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, più facile che Kostic possa volare in Premier League o tornare in Bundesliga. Ma servono almeno 15 milioni nelle prossime ore. Intanto il doppio tentativo prosegue.