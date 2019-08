La Roma accelera perCome riporta Il Corriere dello Sport, i giallorossi sono tentati dallo scambio con Edin Dzeko più un conguaglio in favore del club nerazzurro. Il club capitolino è ottimista circa il buon esito della trattativa anche perché il. Per questo conguaglio e stipendio di Icardi non fanno paura ma l'Inter, dall'altra parte, sta pensando ad una clausola che avrebbe del clamoroso.Marotta, infatti, vorrebbe inserire una clausola che impedisca alla Juve di acquistare il calciatore dopo una sola stagione. I bianconeri hanno messo Maurito in testa alle loro preferenze per rafforzare l'attacco di Maurizio Sarri ma ad oggi senza cessioni l'acquisto dell'attaccante argentino è impossibile. " Icardi per ora è un calciatore dell'Inter" , ha dichiarato ieri Fabio Paratici mentre Chiellini ha commentato le voci parlando di "Fantacalcio" . E intanto Marotta pensa alla clausola...