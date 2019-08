Elseid Hysaj sembra destinato a lasciare il Napoli prima del prossimo 2 settembre, data dal termine della caldissima finestra di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma continua a spingere per il terzino destro, prima scelta per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca nel ruolo. Continuano i contatti tra le parti, mentre la Juventus sembra ormai essersi defilata: Maurizio Sarri avrebbe scelto Juan Cuadrado come "rinforzo" fatto in casa per la fascia destra.