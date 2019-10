I primi effetti della rivoluzione di Maurizio Sarri già si vedono, forti e chiari, nella sua Juventus, soprattutto di quest'ultimo periodo. I 24 passaggi che hanno portato Gonzalo Higuain a segnare il gol che ha deciso il derby d'Italia contro l'Inter ne sono l'esempio più plausibile, parlando di campo, ma non è tutto qui. Si parte dall'allenamento e da tre novità in particolare, che riguardano preparazione fisica, tecnica e analisi video, come racconta l'edizione odierna de Il Corriere Torino.



PREPARAZIONE FISICA - Con la supervisione di Davide Renzato, che ha curato il lavoro individuale con Sarri già al Chelsea nella scorsa stagione, ogni bianconero ha il suo programma personalizzato per il lavoro soprattutto in palestra. Importante l'utilizzo dei circuiti di forza e delle fitball, sempre presenti anche nelle foto degli allenamenti. Il tutto serve per aumentare la forza dei singoli, che durante ogni seduta sono seguiti dai GPS di Davide Losi, responsabile di tracciare i movimenti di ciascuno e di incrociarli insieme allo staff con i dati delle partite ufficiali. Il tutto coordinato dal capo dei preparatori Daniele Tognaccini.



SEDUTE VIDEO - Un altro aspetto fondamentale del metodo Sarriano sono le sedute video, in cui analizzare i movimenti dei suoi calciatori. Il materiale viene raccolto e analizzato da Marco Ianni, da tempo insieme a Sarri, e dai match analyst del club bianconero. Per questo specifico motivo sono state montate alcune telecamere al Training Center della Continassa, che consentano di seguire gli allenamenti in diretta anche in video, com'è stato utile a Sarri nel periodo di assenza a causa della polmonite.



IN CAMPO - Infine, come racconta Il Corriere Torino, si arriva in campo. Il pallone non manca mai nelle esercitazioni e spesso e volentieri si scende in campo per una partitella. Tutto in perfetto stile Sarriano: due tocchi e triangoli con cui tenere in scacco ogni avversario affrontato. La palla deve correre più dei giocatori, servono ritmo e velocità da parte di tutti, Cristiano Ronaldo compreso. Con un occhio particolare alla fase difensiva, che Sarri cura personalmente osservando come un guardalinee l'allineamento dei quattro centrali e i movimenti dei tre difensori quando uno di questi esce. La rivoluzione in casa Juventus, insomma, è già iniziata.