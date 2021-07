La nuova Juventus di Max Allegri è pronta a partire: il tecnico livornese mercoledì tornerà dopo due stagioni lontano dai campi a dirigere gli allenamenti alla Continassa. Dal suo addio, con Sarri prima e Pirlo poi, la Juventus ha faticato moltissimo a costruire gioco nella zona centrale del campo: se n’è accorto Allegri, ma se n’è accorta soprattutto la dirigenza bianconera, che proverà a consegnare al nuovo tecnico un centrocampo di maggiore qualità.



OBIETTIVO - L’obiettivo numero uno rimane Manuel Locatelli. Il centrocampista attualmente impegnato con la Nazionale vuole solo la Juventus, e la trattativa potrebbe essere portata a termine nelle prossime settimane. Locatelli sa muoversi molto bene sia in un centrocampo a due sia in una linea a tre. Con la maglia del Sassuolo, De Zerbi l’ha schierato sia al fianco di un calciatore fisico come Obiang, sia come spalla di un giocatore molto più tecnico come Maxime Lopez. In Nazionale, invece, nel 4-3-3 di Mancini ha ricoperto il ruolo di regista nella fase di qualificazione all’Europeo, mentre nel corso del torneo si sta mettendo in mostra sia in fase difensiva sia in quella offensiva nella posizione di interno sinistro.

Qui di seguito l'analisi tattica e di mercato di Calciomercato.com: CON ALLEGRI A 2 - L’unico centrocampista della Juventus che con ogni probabilità lascerà Torino è Aaron Ramsey. Allegri dovrebbe quindi avere a disposizione Bentancur, Arthur, McKennie, Rabiot più Locatelli e il giovane Fagioli. In un possibile 4-2-3-1 con Chiesa, Dybala e Cuadrado dietro a Ronaldo, la coppia di centrocampo potrebbe quindi essere Locatelli-Rabiot o Locatelli-Arthur. Dove, con le dovute proporzioni, Rabiot sarebbe il centrocampista fisico alla Obiang, mentre Arthur il tecnico Maxime Lopez. Locatelli è ricercato da mezza Europa anche per questo: sa giocare in base alle qualità del collega di reparto, adattandosi nei vari momenti della partita.



O A 3 - In un possibile 4-3-3, invece, Locatelli potrebbe ricoprire qualunque ruolo. Mancini lo sta proponendo come interno sinistro nel centrocampo della Nazionale: se Allegri volesse continuare in questa direzione, potrebbe però richiedere alla società un nuovo regista (Pjanic?). Rabiot e McKennie non hanno infatti le caratteristiche per giocare davanti alla difesa, e il tecnico livornese ha più volte sottolineato come Bentancur non possa ricoprire quel ruolo. O si schiera Arthur, che non dà però garanzie a livello fisico, o si cerca un giocatore sul mercato, oppure si sposta il tuttofare Locatelli. Che potrebbe giocare con mezzali più fisiche come Rabiot e McKennie o più tecniche come Arthur e Bentancur.

Insomma, se la trattativa col Sassuolo dovesse chiudersi positivamente, e Locatelli realizzasse il suo sogno di vestire la maglia della Juventus, Allegri avrà soltanto l’imbarazzo della scelta.