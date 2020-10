Il prossimo Dpcm potrebbe portare a un nuovo divieto per l’attività del calcetto e di tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Una scelta che sta facendo discutere.



"Non è possibile colpire un settore dove sono state rispettate tutte le norme sul contingentamento e sul distanziamento - ha detto Paolo Gatti, segretario del Comitato dei concessionari milanesi e presidente dell’Assoallenatori di Milano - Abbiamo dei protocolli davvero stringenti e siamo stati attenti nella loro applicazione Non abbiamo mai sottovalutato l’emergenza da subito neanche durante pausa la pausa estiva e continuiamo a essere scrupolosissimi".