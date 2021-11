La rivincita di Rugani, McKennie superstar 'alla Davids': Juve-Fiorentina vista dai social

Un altro 1-0, questa volta alla Fiorentina, firmato Cuadrado, al 91° minuto di gioco. Una vittoria che fa godere i tifosi bianconeri, ma ovviamente non cancella tutti i problemi di una Juve a cui serve di più per arrivare fino in fondo. Vincere, ma anche sistemare i difetti di gioco, pericolosità e costruzione, al netto delle importanti assenze di ieri. Qualche indicazione sull'undici da schierare in futuro è però arrivata:, per esempio, si è confermato come uomo in più di un centrocampo a cui servono ritmo e inserimenti. Ma una buona risposta l'hanno data anche le riserve, tipo Daniele, alla prima presenza da titolare per via dell'infortunio di Chiellini nel riscaldamento. Buttato nella mischia all'improvviso, contro Vlahovic, ha risposto presente.