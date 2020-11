1









Nove presenze, di cui sette da titolare. Adrien Rabiot, in questo momento, è Il centrocampista della Juventus. La crescita è evidente, e lo palesa anche il fatto che Pirlo si fidi ciecamente del giocatore francese. Rinato in bianconero e quindi tornato in nazionale, dove Deschamps ha chiarito perfettamente il concetto alla base di questa nuova fase di Rabiot: "So in quale squadra gioca. Quando sei alla Juventus fai quello che ti dicono di fare. Se rifiuti di farlo te ne vai. Forse all’inizio non ha fatto abbastanza ma ora lo sta facendo". Come sottolinea Tuttosport, "Di fatto, la trasformazione di Rabiot non è avvenuta con la nuova annata, bensì alla ripresa del campionato in estate dopo la sospensione causa Covid. Il lockdown ha avuto su di lui un effetto benefico e adesso è tornato ai livelli migliori raggiunti con il Psg".