Filipè in gran forma e sta dimostrando di essere un elemento chiave per la. Le sue prestazioni nelle ultime due giornate hanno contribuito significativamente al successo della squadra, con due passaggi e mezzo vincenti che hanno non solo favorito la Juventus, ma anche permesso a tre compagni di squadra di segnare i loro primi gol stagionali. A Firenze, il suo assist ha portato al gol decisivo di. Sabato sera, all'Allianz Stadium, Kostic ha prima servito, che ha sfruttato al meglio un calcio di punizione impeccabile, e successivamente ha calciato un corner da cui è nato il gol rocambolesco di. Il suo contributo non si limita solo agli assist, ma si estende anche alla sua versatilità, come dimostrato quando Allegri gli ha chiesto di arretrare il raggio di azione durante Juve-Cagliari, giocando come terzino in una difesa a quattro.Nonostante un inizio di stagione in ombra, Kostic ha affrontato le esclusioni senza polemiche, mostrando una notevole dedizione, spirito di sacrificio e generosità durante gli allenamenti. Attualmente, il giocatore serbo sta vivendo un momento diametralmente opposto rispetto al suo avvio di stagione, dimostrando la sua importanza e rendendosi sempre più determinante per la squadra bianconera.. La sua efficacia non si limita solo agli affondi sulla fascia sinistra, ma si estende anche ai calci piazzati, come dimostrato dai due assist contro il Cagliari. Nonostante la concorrenza, Kostic ha ristabilito le gerarchie e si sta confermando come un elemento fondamentale per la Juventus, contribuendo in modo significativo alla serie di cinque vittorie consecutive della squadra.