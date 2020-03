Juan fa il terzino, Gimmi l'esterno alto. O viceversa? Poco cambia. Com'era la formula? "Intertendo l'ordine degli addendi il risultato è sempre lo stesso".. Duttile e scattante, dribbla e difende. All'anagrafe è Juan Guillermo Bello, ma per Sarri diventa semplicemente Gimmi. Motivo? "Mi ha detto che ha una faccia da Gimmi". Semplice, no? A svelarlo è stato Aurelio Virgili, uno dei migliori amici di Sarri che ha raccontato la quarantena dell'allenatore della Juve ( QUI l'intervista).- E chissà se Aurelio ha seguito da lontano l'evoluzione di Cuadrado. A inizio stagione la squadra era senza terzini destri perché sia Danilo che De Sciglio erano infortunati. Spalle al muro, Sarri ha deciso di far arretrare di qualche metro il colombiano facendogli fare un lavoro extra sulla fase difensiva.nelle ultime due partite da esterno alto.- Il giocatore ha convinto Sarri e a novembre è arrivato anche il rinnovo fino al 2022.: come riporta Calciomercato.com, il club bianconero ha già fatto sapere all'entourage del giocatore di non avere nessun dubbio sulla conferma di Cuadrado nonostante si parli di interessi dall'estero e in particolare dalla Premier League, dove ha già giocato con la maglia del Chelsea.