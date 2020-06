Fabio Caressa scherza sulla possibilità di decidere lo scudetto con un algoritmo, possibilità paventata dal presidente Federale Gravina. "Per anni mi avete preso per i fondelli, questa è la grande vittoria dell'algoritmo", ha detto sorridendo a Sky Sport facendo esplodere in una risata i suoi ospiti: da Paolo Di Canio a Luca Marchegiani a Beppe Bergomi. "Però deve succedere una catastrofe per arrivarci", gli ha ricordato Di Canio, ex attaccante della Juventus che ha ricordato come quello della decisione della classifica tramite algoritmo sia solo la terza via per i verdetti del campionato.