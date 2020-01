Your browser does not support iframes.

Si diceva una volta del calcio all’italiana, quello tattica e difesa prima, di attacco poi. Bene, questa sembra ancora essere la strada vincente. Il dibattito è rovente e lo è da diversi mesi, con risultatisti contro giochisti, ma sono i dati a fare la differenza: in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia. Nell'ultima analisi la Gazzetta dello Sport ha raccolto i dati di 18.260, dieci campionati completi dal 2009-10 al 2018-19 delle prime cinque top Leghe europee, e incrociando i dati ha ottenuto un risultato chiaro: la strada migliore e più sicura per vincere un incontro è non prendere gol.



Come si legge sulla rosea, nelle gare prese in esame le squadre che hanno segnato almeno un gol sono state 26.261: di queste 13.631 hanno vinto (il 51,91%) l’incontro. Questa percentuale risulta però poco rilevante, perché non si discosta tanto dall'iniziale possibilità di vincere (33,33%). Ma tutto cambia se si osserva il rendimento delle 10.259 che non hanno preso gol: 7.441 successi (il 72,53%). E anche nelle singole leghe le percentuali restano molto simili: Serie A 71.07%, Liga 73.6%, Premier League 72.85%, Ligue 1 71,71%, Bundesliga 73.79%. Le idee incidono, ma i risultati di più, soprattutto quando non si prende gol. Ecco perché senza il lavoro nella propria trequarti, impostare la fase offensiva risulta quasi sprecato...



Allegri, Ancelotti, Conte, Guardiola, Klopp, Mancini, Mourinho, Sarri, Simeone e Zidane: i loro numeri nella gallery.