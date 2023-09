fra la fine della scorsa stagione e l'inizio dell'estate, quando con l'arrivo di, sommato alle, si pensava che, peraltro richiesto da una buona fetta del tifo bianconero. Poi, erano stati i rumors sulle principeschea far vacillare le certezze circa una permanenza del tecnico livornese a Torino. Ma anche in quell'occasione Allegri non si era scomposto,in modo migliore rispetto alle stagioni 2021-22 e 2022-23. Il mercato forse non gli ha dato tutto quello che avrebbe desiderato (l'obiettivo principale, sfumato, era Romelu Lukaku), masono invidiabili. E Max ha proseguito per la sua strada.Una strada che,, dietro solo all'Inter di Inzaghi, che comanda a punteggio pieno, con 12 punti. In questo contesto, epiù accreditata dell'Inter per lo scudetto. E lo stesso, al centro delle critiche per due anni per il 'non gioco' della sua squadra,da più parti per la qualità della manovra espressa in tre delle quattro partite finora disputate (contro Lazio, Empoli e Udinese, mentre la nota negativa è la prestazione offerta contro il Bologna). Dall'alto della sua esperienza,e ribandendo che,a Inter, Napoli e Milan. Una posizione sulla quale si può anche essere d'accordo, ma sospettando che: "Se resto, senza coppe posso giocarmi lo scudetto". Da #AllegriOut a 'rivale scudetto dell'Inter', come cambiano le cose in due mesi: è il calcio, bellezza.