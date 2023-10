Giovanniai microfoni di SkySport ha parlato verso la gara contro la Fiorentina. Le sue parole:- "Penso che partirà dalla panchina, ma questo non significa che poi non giocherà durante la partita. Perché è vero Kean ancora non ha segnato però è stato tra i migliori, se non il migliore, contro il Verona e con il Milan. Quindi lasciarlo fuori in questo momento credo che non sia giusto. Al suo fianco vedo meglio Chiesa, è entrato benissimo contro il Verona. Adesso si sta allenando regolarmente".