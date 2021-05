Negli studi di Sky Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato così la vittoria della Juventus nell'ultima giornata di campionato: "Con la doppietta contro l'Udinese Cristiano Ronaldo ha salvato la panchina di Pirlo. E' impensabile che la Juventus non vada in Champions League, per una serie di motivi tra i quali c'è anche il blasone. Il ko con l'Udinese sarebbe stato preoccupante, grazie a quei due gol il portoghese ha dato una bella mano alla società e all'allenatore".