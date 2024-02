Nel mondo del calcio e in quello bianconero in particolare, le notizie del giorno portano con sé una serie di rivelazioni e dichiarazioni significative riguardanti importanti figure nel panorama juventino.Una delle principali novità riguarda il futuro dell'allenatore Massimiliano. Ivan Zazzaroni ha fatto una rivelazione che potrebbe scuotere gli appassionati della Juventus: sembra che Allegri non rientri più nei piani della Vecchia Signora per il futuro. Questa notizia lascia spazio a molte speculazioni riguardo al destino dell'allenatore e al suo prossimo possibile approdo.Intanto,, attuale allenatore del Bologna, è tornato a parlare, evidenziando un approccio "più sentimentale" nel prendere decisioni future. Motta ha sottolineato l'importanza dei sentimenti nel suo percorso professionale e ha annunciato che essi avranno un ruolo determinante nella sua prossima scelta e nella squadra che guiderà.Passando alle questioni di mercato, si è intensificata la speculazione sul futuro portiere della Juventus. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di, ma sembra che Wojciechnon sia incline a salutare la squadra bianconera anticipatamente. Il portiere polacco sembra deciso a restare e a continuare la sua avventura con la Juventus, alimentando così ulteriori dibattiti sul mercato estivo.