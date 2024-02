Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimoha condiviso alcune interessanti riflessioni riguardo a vari argomenti calcistici.Sul tema Juventus, Brambati ha rivelato che non è sicuro se Thiago Motta sia adatto al club bianconero. Sebbene Giuntoli sembri avere una certa simpatia per lui, l'opportunità di lavorare alla Juventus potrebbe essere complicata, soprattutto considerando il clima attuale intorno al club. Brambati ha espresso dei dubbi riguardo alla volontà della proprietà della Juventus di tornare a puntare su Antonio Conte, suggerendo che potrebbero invece continuare a sostenere Massimiliano Allegri."Motta? E' un allenatore di cui mi parlo Capozucca quando smise di fare il giocatore e passò ad allenare le giovanili del PSG. Ne aveva visto le qualità da allenatore già quando era giocatore. Detto questo è una sorpresa, perché il Bologna non è fatto di stelle ma di classici giocatori-lavoratori, che fanno legna più che progetti. La Juventus? Non so, ma di sicuro ha voglia di confrontarsi con un grande club. Ma non so se può essere la Juve. Di sicuro Giuntoli ha un debole per lui, ma la Juve ora è un terreno che scotta. Ho i miei dubbi che la proprietà abbia voglia di tornare su Conte e magari continuare a puntare su Allegri".