Cristiano Giuntoli a lavoro per il mercato della Juve, quello per gennaio ma anche e soprattutto in vista dell'estate. Tra i profili che il club sta cercando c'è anche un centrocampista con spiccate doti offensive. Lazar Samardzic dell’Udinese e, soprattutto, Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk rientrano in questa lista. Giuntoli segue il talento ucraino da tempo anche se è consapevole della grande concorrenza. Come riferisce Tuttosport, il ragazzo segue la Juventus sui social e apprezza il progetto dei bianconeri. Elementi a favore della Juve, che però non è detto possano bastare per superare le altre big europee.