La rivelazione su Yildiz: 'A Torino è felice e sereno', dovesse andare altrove...

La stagione di Kenanè stata senza dubbio positiva, tanto da attirare su di sé le attenzioni di diversi top club europei. Il giovane talento turco si è imposto come uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione: è infatti uno dei soli cinque giocatori nati nel 2005 ad aver superato le cinque reti nei cinque principali campionati europei. Numeri che confermano non solo la sua precocità,

Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Kenan, a Torino, si sente a casa. È felice, sereno, e non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus, la società che l'estate scorsa ha voluto fortemente blindarlo: gli ha affidato la maglia numero 10, la più prestigiosa, e gli ha rinnovato il contratto fino al 2029, investendo su di lui come uomo simbolo del futuro.Anche il club, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. Ma nel calcio moderno, dove ogni equilibrio è precario, nulla può essere dato per scontato. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, traguardo che rappresenta un vero e proprio crocevia non soltanto per il destino di Yildiz, ma anche per quello di molti altri protagonisti della rosa.