Romeluè diventato in poche ore protagonista assoluto del calciomercato estivo. L'Inter aveva praticamente chiuso l'accordo col Chelsea, ma il giocatore è sparito per una settimana, per poi far sapere di una trattativa in corso con la Juventus.Tra i tanti che hanno commentato la vicenda, c'è anche Eddy Veerus, cantante e tifoso nerazzurro che ha scritto: "Un suo compagno mi ha detto che sarebbe capace di tutto e che fa ciò che gli dice la madre”.