A 90' dalla fine del campionato che per la Juventus rappresenta la corsa alla qualificazione in Champions, negli studi Sky Sport hanno analizzato la situazione della squadra bianconera. Fabio Caressa fa un passo indietro e parla dell'addio dell'ex allenatore: "La situazione di Sarri sappiamo più o meno com'è andata. E' stata una visione della zona operativa della società composta dalla coppia Paratici-Nedved come ci ha confermato anche Allegri. A maggio la Juventus rischia di pagare una penale a Sarri".