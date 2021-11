Pascal Ferré, caporedattore di France Football, ha parlato del futuro di Ronaldo: "È il sesto anno che ne sono responsabile e finora non ho ha fatto un solo errore. Non voglio mentire, ma dire a tutti quelli che mi chiamano non posso dire il nome perché i vincitori stessi non lo sanno ancora. Non sarebbe giusto scoprirlo così. Siamo molto attenti. Il vincitore del Pallone d'Oro è un grande segreto. Non credo che ci sia è una situazione paragonabile nello sport”.RITIRO - "Ronaldo ha una sola ambizione ed è quella di ritirarsi con più Pallone d'Oro di Messi e lo so perché me l'ha detto lui".